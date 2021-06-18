Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников

Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников
Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников
Сегодня, 19:25Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Рестораны и кафе Екатеринбурга получили информационное письмо от министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, в котором руководство попросили «уделить пристальное внимание соблюдению всех действующих в регионе с начала пандемии мер профилактики COVID-19».

Также администрацию попросили «стимулировать» персонал к вакцинации от коронавируса, пишет Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб. В письме напоминается об указе губернатора об антиковидных мерах. Работодателям предлагается организовать вакцинацию сотрудников. С этой целью в заведения прибудут выездные бригады больниц.

Также министерство выступает с инициативой дать сотрудникам дополнительный стимул для того, чтобы поставить прививку. Это может быть выходной или премия. В письме отмечается, что свердловское правительство думает над тем, чтобы ввести ряд ограничений в отношении предприятий общепита:

  • ограничение режима работы предприятий, в которых процент вакцинации сотрудников менее ста процентов;
  • запрет на посещение предприятий гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации.

Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявлял, что на Среднем Урале по аналогии с Москвой не планируется вводить обязательное вакцинирование всех работников, которые контактируют с людьми.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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