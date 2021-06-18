Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом

Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом
Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом
Сегодня, 16:00Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
С 11 по 17 июня посты мониторинга загрязнений атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС» почти ежедневно фиксировали на территории Нижнего Тагила превышения формальдегида.
  • 11 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) концентрация формальдегида достигала до 2 ПДК;
  • 14 июня на ПНЗ № 1 - концентрация формальдегида была до 1,3 ПДК, на ПНЗ № 2 (пос. Сухоложский) - до 2,4 ПДК;
  • 15 июня - на ПНЗ № 1 - концентрация формальдегида была до 1,2 ПДК;
  • 16 июня - на ПНЗ № 1 - концентрация формальдегида была до 2,2 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,4 ПДК;
  • 17 июня - на ПНЗ № 2 - концентрация формальдегида была до 1,5 ПДК.

Данные о загрязнениях за 12 и 13 июня на сайте УГМС отсутствуют. Стоит отметить, что с 12 по 16 июня на территории Свердловской области действовало предупреждение об НМУ первой степени. В это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ.

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