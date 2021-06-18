Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом

Данные о загрязнениях за 12 и 13 июня на сайте УГМС отсутствуют. Стоит отметить, что с 12 по 16 июня на территории Свердловской области действовало предупреждение об НМУ первой степени. В это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ.