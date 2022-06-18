Грозы и дожди ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

18 июня, в субботу, воздух днем прогреется до +20 градусов, ночью похолодает до +12 градусов. Днем и вечером ожидаются грозы и дожди. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.
19 июня, в воскресенье, днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью синоптики обещают +11 градусов. К вечеру также ожидаются гроза и проливной дождь. Ветер западный до четырех метров в секунду.
При этом, в Свердловской области на выходные объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах региона ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, очень сильные ливни, грозы и крупный град. В связи с этим возможны паводки и затопления, разрушение построек, обрыв ЛЭП, затруднения в движении транспорта. Муниципалитетам рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопуску чрезвычайных ситуаций.