Грозы и дожди ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Грозы и дожди ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Грозы и дожди ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:24Здоровье и экологияЕвгения СафинаФото: 1MI
Дожди и грозы прогнозируют синоптики Гисметео на 18 и 19 июня в Нижнем Тагиле.

18 июня, в субботу, воздух днем прогреется до +20 градусов, ночью похолодает до +12 градусов. Днем и вечером ожидаются грозы и дожди. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

19 июня, в воскресенье, днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью синоптики обещают +11 градусов. К вечеру также ожидаются гроза и проливной дождь. Ветер западный до четырех метров в секунду.

При этом, в Свердловской области на выходные объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах региона ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, очень сильные ливни, грозы и крупный град. В связи с этим возможны паводки и затопления, разрушение построек, обрыв ЛЭП, затруднения в движении транспорта. Муниципалитетам рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопуску чрезвычайных ситуаций.

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