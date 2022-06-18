Грозы и дожди ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

При этом, в Свердловской области на выходные объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах региона ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, очень сильные ливни, грозы и крупный град. В связи с этим возможны паводки и затопления, разрушение построек, обрыв ЛЭП, затруднения в движении транспорта. Муниципалитетам рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопуску чрезвычайных ситуаций.