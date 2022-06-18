Улицы Екатеринбурга затопило после сильного ливня и грозы

Улицы Екатеринбурга затопило после сильного ливня и грозы
Улицы Екатеринбурга затопило после сильного ливня и грозы
Сегодня, 10:42Здоровье и экологияЕвгения СафинаФото: 1MI
Сильный ливень прошел в Екатеринбурге. Из-за этого улицы столицы Урала затопили потоки воды.

Местные жители говорят, что на смену солнечной погоде, которая была утром 17 июня, днем пришла гроза. При этом некоторые екатеринбуржцы промокли насквозь, так как не подумали взять с собой зонт — улицы и дороги затопили потоки дождевой воды, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, автомобильные дороги и тротуары затопило после дождя, прошедшего на Вагонке в Нижнем Тагиле. Ливневые канализации не справляются с работой на проспекте Вагоностроителей и улицы Чайковского. Уровень воды достигал бамперов автомобилей, а пешеходам приходилось «проплывать», пересекая дорогу.

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