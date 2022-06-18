Улицы Екатеринбурга затопило после сильного ливня и грозы

Местные жители говорят, что на смену солнечной погоде, которая была утром 17 июня, днем пришла гроза. При этом некоторые екатеринбуржцы промокли насквозь, так как не подумали взять с собой зонт — улицы и дороги затопили потоки дождевой воды, пишет «КП-Екатеринбург».