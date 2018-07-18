Штаб по ликвидации обвала на р. Калья создан в Свердловской области
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ГУ МЧС Свердловской области развернуло оперативные мероприятия по устранению прорыва бетонного русла реки Калья в Североуральске.
Источник: Znak.com
В Свердловской области спецслужбы ведут восстановительные работы на р. Калья в Североуральске после обвала. ГУ МЧС Свердловской области развернуло оперативный штаб по устранению последствий прорыва бетонного русла реки.
Вследствие обвала ухудшилось качество питьевой воды, так как речная вода попала в водозабор. Местным жителям рекомендовано воздержаться от употребления проточной воды. Администрацией Североуральска организована поставка питьевой воды на социальные объекты и маломобильным гражданам.
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