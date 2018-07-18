Штаб по ликвидации обвала на р. Калья создан в Свердловской области

В Свердловской области спецслужбы ведут восстановительные работы на р. Калья в Североуральске после обвала. ГУ МЧС Свердловской области развернуло оперативный штаб по устранению последствий прорыва бетонного русла реки.

Вследствие обвала ухудшилось качество питьевой воды, так как речная вода попала в водозабор. Местным жителям рекомендовано воздержаться от употребления проточной воды. Администрацией Североуральска организована поставка питьевой воды на социальные объекты и маломобильным гражданам.