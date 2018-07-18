Система мониторинга онкозаболеваний будет внедрена в Свердловской области
Сегодня, 23:10Здоровье и экология
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В Свердловской области началось внедрение системы по ранней диагностике онкологических заболеваний. Об этом 18 июля рассказал главврач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев.
Источник: «Комсомольская правда»
Система, помогающая в выявлении раковых заболеваний, будет объединять данные онкоцентров, поликлиник и больниц. Такой подход позволит выявлять болезни на начальных стадиях и благодаря этому лечить их более эффективно.
Это увеличивает долю выявленных фоновых и предраковых заболеваний, злокачественных новообразований на ранних стадиях и снизит одногодичную летальность и смертность, отметил Владимир Елишев.
Подобный системный подход позволит повысить эффективность скрининговых программ, в то время как благодаря персонифицированному регистру можно будет планировать последующую диспансеризацию пациентов.
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