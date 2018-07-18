Система мониторинга онкозаболеваний будет внедрена в Свердловской области

Система, помогающая в выявлении раковых заболеваний, будет объединять данные онкоцентров, поликлиник и больниц. Такой подход позволит выявлять болезни на начальных стадиях и благодаря этому лечить их более эффективно.

Это увеличивает долю выявленных фоновых и предраковых заболеваний, злокачественных новообразований на ранних стадиях и снизит одногодичную летальность и смертность, отметил Владимир Елишев.