Климатологи прогнозируют наступление в России аномальной жары
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что в ближайшие пять лет в России может наступить аномальная жара.
Климатолог уверен, что вероятность температурных аномалий довольно большая, однако пока затруднился ответить, какой именно части России коснется изменение. Подобный скачек температур уже наблюдался в России в 2010 году, тогда из-за засухи и высоких температур летом произошло много природных пожаров.
В этом году климатические аномалии затронули Западную Европу, там наблюдался подъем температур до 44 градусов. Подобные колебания температур происходят, когда устанавливается блокирующий антициклон.
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