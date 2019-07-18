Климатологи прогнозируют наступление в России аномальной жары

Климатолог уверен, что вероятность температурных аномалий довольно большая, однако пока затруднился ответить, какой именно части России коснется изменение. Подобный скачек температур уже наблюдался в России в 2010 году, тогда из-за засухи и высоких температур летом произошло много природных пожаров.