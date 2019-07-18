Синоптики предупредили свердловчан о смоге

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Над Свердловской областью на два дня нависнет смог.
По данным Уральского УГМС, на территории региона с 20 часов 18 июля до 20 часов 20 июля будут действовать неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей метеоусловия.
Напомним, что на ближайшие выходные синоптики обещали тагильчанам жару до +26 градусов и дожди с грозами.
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