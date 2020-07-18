Свердловчан предупредили о надвигаюшихся сильных ливнях, грозах и граде
На Свердловскую область надвигаются сильные ливни, гроза и град. Об этом сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
По данным ФГБУ «Уральское УГМС», природные явления ожидаются во второй половине дня 18 июля, а также ночью и днём 19 июля.
Кроме того, порывы шквалистого ветра будут достигать 25-27 метров в секунду.
Кроме того, ГУ МЧС по Свердловской области выступило с обращением к уральцам. Они предупредили, что если гроза застанет в водоём, то нужно из него выйти и отойти как можно дальше от берега, а затем найти укрытие, к примеру, в овраге и сесть обхват в ноги руками. А при нахождении в лодке необходимо максимально быстро добраться до берега. Кроме того, рекомендуется отказаться от использования мобильных телефонов во время грозы.
Напомним, в последние две недели в регионе сохраняется жаркая погода. Ранее в связи с этим на выходные в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная пожароопасность.