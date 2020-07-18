В Екатеринбурге открылся Центр лучевой диагностики для выявления ранних стадий рака

Вчера в ходе рабочего визита в Екатеринбург министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал подходы Свердловской области к организации системы медицинской помощи онкобольным передовыми в масштабах всей страны.

Вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым он осмотрел Центр лучевой терапии и Референсный центр лучевой диагностики.

На данный момент в Свердловской области создается Центр ядерной медицины, где будут диагностировать и лечить онкологические заболевания. Частью проекта является Центр лучевой терапии. Он способен принимать более 1,8 тысячи пациентов за год. Современное оснащение позволит стать отделению не только в Уральском федеральном округе, но и в целом по стране.

Еще один объект — это Референсный центр лучевой диагностики. Он является одним из шагов выполнения нацпроекта «Здравоохранение». Он представляет собой единое информационное пространство, куда заносятся все знания врачей-рентгенологов региона. Благодаря современному оборудованию врачи смогут анализировать и обрабатывать 200 тысяч исследование, проводить 15 тысяч телемедицинских консультаций, а также до пяти тысяч курсов дистанционного обучения для рентгенологов. Это все значительно повышает доступность и качество проводимой диагностики, а также выявляемость рака на ранних стадиях.

По словам, Мурашко, у свердловского онкологического диспансера имеются передовые подходы в стране.