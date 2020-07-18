В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 900 человек
Сегодня, 13:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле еще у 18 жителей города был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет 902 человека.
Однако, в ежедневном информационном листке, который публикуется на сайте Управления Роспотребнадзора Свердловской области, по данным на 17 июля, число заболевших уже составляет 912 человек.
С чем связано расхождение — неизвестно. Оперативный штаб к моменту публикации на вопрос редакции не ответил.
В Свердловской области за сутки было подтверждено 259 новых случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших составляет более 17,5 тысяч человек. Из них выздоровели более 11,6 тысяч человек, еще 193 — скончались.
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