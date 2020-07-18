В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 900 человек

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет 902 человека.

Однако, в ежедневном информационном листке, который публикуется на сайте Управления Роспотребнадзора Свердловской области, по данным на 17 июля, число заболевших уже составляет 912 человек.

С чем связано расхождение — неизвестно. Оперативный штаб к моменту публикации на вопрос редакции не ответил.