В России за время пандемии скончались более 12 тысяч больных коронавирусом
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За прошедшие сутки с 17 по 18 июля в России было подтверждено 6234 случая заболевания коронавирусом. При этом у 1522 человек заболевание протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности в России зарегистрировано с начала пандемии 765 437 случаев заражения.
При этом, количество выздоровевших возросло до 546 863 человек, из них только 7490 выздоровели за минувшие сутки.
Также в стране было подтверждено 124 летальных случая, из них пять — в Свердловской области. Всего за время пандемии скончались 12 247 человек.
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки было проведено 312 тысяч тестов на выявление заболевания, а под наблюдением остается более 273 тысяч россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей