В России за время пандемии скончались более 12 тысяч больных коронавирусом

В общей сложности в России зарегистрировано с начала пандемии 765 437 случаев заражения.

При этом, количество выздоровевших возросло до 546 863 человек, из них только 7490 выздоровели за минувшие сутки.

Также в стране было подтверждено 124 летальных случая, из них пять — в Свердловской области. Всего за время пандемии скончались 12 247 человек.