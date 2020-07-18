В Свердловской области число больных коронавирусом превысило 17,5 тысяч человек

Так, заболевшие являются жителями Екатеринбурга (+117), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Всего в регионе с начала пандемии насчитывается 17 544 случая заражения инфекцией.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 183 пациента, 152 из них помещены в реанимационные отделения, в том числе 73 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 757 человек.