За время пандемии от коронавируса скончались почти 200 жителей Свердловской области
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено еще пять летальных случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В общей сложности количество скончавшихся от инфекции в регионе составляет 193 человека.
Напомним, за сутки в регионе подтвердили 259 случаев заражения коронавирусом, а всего заразившихся насчитывается более 17,5 тысяч человек. При этом более 11,6 тысяч из них выздоровели.
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