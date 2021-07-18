Удушливый выброс с «Коксохима» и проверка Росприроднадзора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На этой неделе тагильчане обратили внимание на очередной «удушливый» выброс черного цвета и едкого запаха со стороны кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК. У некоторых жителей города при этом першило горло, вызывая удушливый кашель.
Никаких официальных заявлений о причинах выброса со стороны руководства предприятия высказано не было.
Однако, межрегиональное управление Росприроднадзора начало административное расследование в отношении «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» из-за загрязнения воздуха.
По итогам проверки ведомство должно будет принять меры по соблюдению природоохранных требований в охране атмосферного воздуха.
Также в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области пообещали обязать рекультивировать загрязнение после разлива нефтепродуктов в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом.
Это будет сделано после того, как выяснится владелец участка, на котором произошел разлив нефтепродуктов, чтобы установить виновных лиц.
А у «дочки» тагильского УВЗ не получилось оспорить решение Росприроднадзора о привлечении компании к ответственности за разлив нефтепродуктов.
Компания должна будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.
На этой неделе суд отказал АО «Химическому заводу «Планта» в Нижнем Тагиле в получении очередной отсрочки по согласованию санитарно-защитной зоны по предписанию суда.
Судебная коллегия указала предприятию на тот факт, что оно уже 10 лет не может исполнить такое предписание и что ему неоднократно предоставлялись такие отсрочки.
Надо отметить, что в Нижнем Тагиле впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей при реконструкции коллектора и труб на ГГМ.
Теперь в городе для замены труб применяется технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб, что позволяет не останавливать работу всей отводящей стоки сети во время реконструкции.
Тем не менее, «Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов - за год так и не улучшено качество воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах. В одном водоеме высокий показатель окисляемости, а в другом — завышен уровень марганца.
Теперь нарушителю по нормам и качеству питьевой воды в городе выдано новое предписание, согласно которому он обязан устранить выявленные нарушения до 25 мая 2022 года.
И в завершение хочется отметить, что положительное заключение Уральского межрегионального управления Росприроднадзора получил проект мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле.
Экспертная комиссия в составе 10 специалистов из различных направлений с нескольких регионов страны заверила, что данный проект соответствует экологическим требованиям в области охраны окружающей среды. В скором времени уже можно ожидать начала работ по возведению объекта.