Удушливый выброс с «Коксохима» и проверка Росприроднадзора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Тем не менее, «Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов - за год так и не улучшено качество воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах. В одном водоеме высокий показатель окисляемости, а в другом — завышен уровень марганца.