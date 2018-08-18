Экотехнопарк для переработки мусора может появиться в Свердловской области

Проект создания экотехнопарков, который входит в нацпроект «Экология», на данный момент находится на рассмотрении. Всего для региона необходимо 12 кластеров для переработки и сортировки ТБО.

Подобные кластеры помогут уменьшить количество полигонов для сбора мусора и увеличить объемы сжигаемого мусора.

В прошлом году была составлена электронная карта, в которой указали несанкционированные свалки и их состав.