Экотехнопарк для переработки мусора может появиться в Свердловской области
Сегодня, 13:40Здоровье и экология
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Свердловская область может стать одной из площадок в России, где появятся кластеры для переработки мусора.
Источник: «Накануне.ru»
Проект создания экотехнопарков, который входит в нацпроект «Экология», на данный момент находится на рассмотрении. Всего для региона необходимо 12 кластеров для переработки и сортировки ТБО.
Подобные кластеры помогут уменьшить количество полигонов для сбора мусора и увеличить объемы сжигаемого мусора.
В прошлом году была составлена электронная карта, в которой указали несанкционированные свалки и их состав.
С 1 ноября Свердловская область перейдет на новую систему обращения с мусором. Она рассчитана на то, чтобы избавить область от свалок, которые были несанкционированными.
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