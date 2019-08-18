Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе

Инициатива была опубликована на сайте ведомства в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих». Авторы предложили работодателям оценить финансовые потери, которые связаны с регулярными уходами сотрудников на перекур. Тех, кто слишком часто бегает в курилку предлагается штрафовать, тем сотрудникам, которые бросили пагубную привычку предложено выписывать премии. Размер санкции работодатель будет брать не из головы, а рассчитывать при помощи специального «калькулятора перекуров».

Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников,говорится в тексте документа.

Дополнительно инициаторы предлагают полностью запретить курение на территории компании, заниматься распространением информации о вреде употребления табака, оформить места общего пользования детекторами дыма, а также включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от сигарет и лечение табачной зависимости. Чтобы компенсировать отсутствие курилок владельцам компании предложено на их месте «размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений».