Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения планируют внести пакет рекомендаций для работодателей, содержащий ограничительные меры для сотрудников, употребляющих сигареты. Чиновники предлагают урезать курильщикам зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта, сообщает Lenta.
Инициатива была опубликована на сайте ведомства в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих». Авторы предложили работодателям оценить финансовые потери, которые связаны с регулярными уходами сотрудников на перекур. Тех, кто слишком часто бегает в курилку предлагается штрафовать, тем сотрудникам, которые бросили пагубную привычку предложено выписывать премии. Размер санкции работодатель будет брать не из головы, а рассчитывать при помощи специального «калькулятора перекуров».
Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников,говорится в тексте документа.
Дополнительно инициаторы предлагают полностью запретить курение на территории компании, заниматься распространением информации о вреде употребления табака, оформить места общего пользования детекторами дыма, а также включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от сигарет и лечение табачной зависимости. Чтобы компенсировать отсутствие курилок владельцам компании предложено на их месте «размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений».
Отмечается, что инициатива носит рекомендательный характер и не обязывает работодателей к чему-либо. Это не первый раз, когда в стране пытаются решить проблему курения. В 2018 году был подготовлен проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Он предполагал снижение числа курильщиков до 5% в ближайшие 30 лет и последующее выведение табака из легального оборота.