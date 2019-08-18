На Белоярской АЭС произошло аварийное отключение четвёртого энергоблока

Отключение произошло 18 августа в 09:15 местного времени. Причиной стало ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока была произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После того как специалисты выяснят причины ложного срабатывания одной из защитных систем, энергоблок вновь будет включён в сеть и возобновит работу.