На Белоярской АЭС произошло аварийное отключение четвёртого энергоблока
На Белоярской атомной электростанции (БАЭС), которая находится в 40 км от Екатеринбурга, произошло автоматическое отключение от сети энергоблока №4. Об этом пресс-служба БАЭС сообщила на официальном сайте.
Отключение произошло 18 августа в 09:15 местного времени. Причиной стало ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока была произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После того как специалисты выяснят причины ложного срабатывания одной из защитных систем, энергоблок вновь будет включён в сеть и возобновит работу.
Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона,сообщили в пресс-службе БАЭС.
Напомним, что аналогичный случай произошёл 12 июля. Тогда энергоблок тоже был отключен от сети автоматикой из-за ложного срабатывания системы защиты. Позднее энергоблок продолжил работу в обычном режиме.