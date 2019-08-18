В Алапаевске детского врача обвиняют в смерти трёхлетнего ребёнка

Утром 10 апреля 2018 года в приёмный покой стационарного отделения ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» поступил трёхлетний ребёнок в тяжёлом состоянии с предварительным диагнозом «острая кишечная непроходимость». Пациент был осмотрен фельдшером приёмного покоя, заведующим реанимационно-анестезиологического отделения, заведующим педиатрического отделения и инфекционистом, после чего его должен был осмотреть хирург стационарного отделения. По неподтверждённой информации, по неизвестным причинам он не стал этого делать, заявив, что это не его случай.

Главный врач Алапаевской ЦРБ позвонил Ирине Козловой, которая находилась на выездном приёме в селе Нижняя Синячиха, и она по собственной инициативе вызвала такси и направилась в стационар, где с другими врачами подтвердила диагноз. По просьбе лечащего врача мальчика Козлова позвонила детскому хирургу в территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) более опытным коллегам для консультации, где сообщили, что необходимо вызвать их бригаду. До прибытия бригады она вернулась в Нижнюю Синячиху для продолжения приёма, а после находилась дома.

В 19:15 лечащий врач позвонил Козловой и сообщил, что прибыла бригада ТЦМК. Девушка пришла в отделение реанимации и интенсивной терапии и стала ассистировать при проведении операции, по окончании которой мальчик скончался. После смерти пациента сотрудники следственного отдела по городу Алапаевск свердловского СКР начали проверку, возбудив в отношении Ирины Козловой уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие посчитало, что раз Козлова поставила свою подпись в истории болезни мальчика в графе «Лечащий врач», то она и являлась таковым, и должна была самостоятельно оперировать ребёнка, не дожидаясь бригады ТЦМК.

Я являюсь врачом-детским хирургом детской поликлиники, в стационаре никогда официально не работала, даже по совместительству. В истории болезни, как и все другие специалисты, вела записи о состоянии пациента. В графе «Лечащий врач» поставила подпись случайно, так как была уставшая, и торопилась на амбулаторный прием,рассказывает девушка.

Следователь также утверждает, что Козлова должна была предусмотреть летальный исход операции. Но при этом уникальность и сложность данного случая подтвердили специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи поставили мальчику диагноз «острая кишечная непроходимость», при котором у врачей в «запасе» есть 1-2 суток. Но смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности, чего никто не мог предвидеть. За помощью Ирина обратилась к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который на прошлой неделе лично выехал в Алапаевск, чтобы изучить этот вопрос.

Исходя из имеющейся информации, Ирина Козлова сделала все возможное, чтобы оказать помощь тяжелому пациенту: максимально быстро и по собственной инициативе приехала, рекомендовала обследование, участвовала в коллективном обсуждении, созванивалась и консультировалась с ТЦМК, повторно приходила на консультацию, ассистировала при проведении операции. Теперь же ей грозит судимость, и, если дело все же дойдет до приговора, то, возможно и запрет на врачебную деятельность, то есть она может лишиться любимой работы и достатка. Поэтому следствие должно более внимательно изучить обстоятельства произошедшего,рассказал Дмитрий Ионин.

Депутат направил запросы прокурору Свердловской области и руководителю регионального следственного управления Следственного комитета РФ с просьбой взять расследование под личный контроль и внимательно изучить обстоятельства дела.