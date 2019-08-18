В Екатеринбурге коммунальщики вывезли 450 кубометров мусора после Дня города

Коммунальщики приступили к наведению чистоты сразу после того отгремел праздничный салют. На первом этапе на улицы Екатеринбурга вышли 173 человека при поддержке 12 единиц спецтехники. Они убирали мусор с проезжей части для скорейшего открытия движения транспорта. На втором этапе на уборку вышли 41 единица техники и 170 дорожных рабочих. Они чистили места массовых гуляний — скверы, парки и тротуары.