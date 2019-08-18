В Екатеринбурге коммунальщики вывезли 450 кубометров мусора после Дня города
Сегодня, 14:05Здоровье и экологияФото: Официальный сайт мэрии Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти уральской столицы на официальном сайте мэрии рассказали, как приводили в порядок улицы после Дня города. Полностью очистить их удалось только к 10 часам утра.
Сюжеты: Екатеринбург
Коммунальщики приступили к наведению чистоты сразу после того отгремел праздничный салют. На первом этапе на улицы Екатеринбурга вышли 173 человека при поддержке 12 единиц спецтехники. Они убирали мусор с проезжей части для скорейшего открытия движения транспорта. На втором этапе на уборку вышли 41 единица техники и 170 дорожных рабочих. Они чистили места массовых гуляний — скверы, парки и тротуары.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полностью завершить работы удалось к 10 часам утра 18 августа. Всего коммунальщики вывезли на полигоны более 450 кубометров мусора.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей