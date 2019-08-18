В Свердловской области за купальный сезон утонули 40 человек

Основной причиной смертельных случаев на воде спасатели назвали несоблюдение правил безопасности. Нетрезвые взрослые отправляются в воду, неправильно рассчитав свои силы, и заплывают слишком далеко, а нерадивые родители оставляют на пляже детей без присмотра.

Не стоит пренебрегать предупреждающими аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов. Особого внимания и контроля со стороны взрослых требуют дети, не забывайте об этом, иначе трагедии не избежать,напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.