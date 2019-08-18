В Свердловской области за купальный сезон утонули 40 человек
Свердловские спасатели подвели итоги купального сезона. Из 40 утонувших человек в водоёмах региона 9 погибших — дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Основной причиной смертельных случаев на воде спасатели назвали несоблюдение правил безопасности. Нетрезвые взрослые отправляются в воду, неправильно рассчитав свои силы, и заплывают слишком далеко, а нерадивые родители оставляют на пляже детей без присмотра.
Не стоит пренебрегать предупреждающими аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов. Особого внимания и контроля со стороны взрослых требуют дети, не забывайте об этом, иначе трагедии не избежать,напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В конце июля в Ивделе перевернулась лодка, в которой находились мужчина, женщина и трое детей. 1 августа в 1,5 км от места обнаружения лодки одна из поисковых групп обнаружила тела трёх человек: женщины и двоих её детей 2006 и 2009 годов рождения. Поиски главы семейства и ребёнка-младенца продолжаются до сих пор.