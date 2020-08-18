В Нижнем Тагиле за 1,5 года было ликвидировано 68 несанкционированных свалок

Их общий объем составил более 10 тысяч кубометров. Кроме того, еще девять свалок объемом более 12 тысяч кубометров были устранены на территории Горноуральского ГО.
Отмечается, что на данный момент в работе регионального оператора находится 51 обращение об обнаружении несанкционированных свалок на территории Нижнего Тагила, а также еще 50 обращений по Горноуральскому ГО.
Сейчас по этой информации проводится работа по установлению собственника территории и выяснению морфологического состава отходов (данный показатель отражает соотношение компонентов из разных материалов в общей массе мусора), рассказали TagilCity.ru в пресс-службе компании.
Ранее в Дзержинском районе Нижнего Тагила было заменено более 300 контейнеров силами ООО «Компания «Рифей». Замена контейнеров была осуществлена в рамках нацпроекта «Экология». Прежде всего оборудовали места, где старые контейнеры было затруднительно использовать в виду их износа.