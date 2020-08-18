В Свердловской области еще у 174 человек подтвержден коронавирус

В России за прошедшие сутки подтверждено 4748 случаев коронавируса, а в общей сложности число заболевших составляет 932 493 человека. По выздоровлению из больниц за сутки выписано 6527 человек, а всего выздоровели 742 628 человек. Также подтверждено 132 летальных случая. Всего инфекция унесла жизни 15 872 человек.