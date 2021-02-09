2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле

2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле
2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Разрешение на вырубку 2,9 тысячи деревьев выдано АО «Облкоммунэнерго» для строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Согласно документу, будут вырублены 2023 сосны, 301 ель, 130 пихт, 427 берез и 28 осин.

Облкоммунэнерго производит снос зеленых насаждений на участке строительства, с последующей передачей древесины управлению муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила. В рамках муниципального контракта оплата восстановительной стоимости насаждений не предусмотрена, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Напомним, 2,8 миллиарда рублей выделено на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона Нижнем Тагиле. Тендер выиграла московская компания АО «Интертехэлектро», комплекс планируется использовать в течение 25 лет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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