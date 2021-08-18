Чувствуется запах канализации: сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске

Чувствуется запах канализации: сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске
Чувствуется запах канализации: сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске
Сегодня, 10:13Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Мощный выброс сероводорода зафиксирован в районе очистных сооружений в Челябинске. Превышение вредных веществ зафиксировали системы мониторинга.

О залповом выбросе сероводорода сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем telegram-канале. Чиновник отметил, что превышение сероводорода в воздухе в районе городских очистных сооружений зафиксировала система мониторинга.

По его словам, все материалы будут переданы в надзорные органы для проверки и установления всех причин произошедшего, а также наказания виновных в рамках административного расследования.

Жителям города, которые отмечают, что в воздухе присутствует не только запах сероводорода, но и канализационных стоков, рекомендовано не открывать окна и сократить пребывание на улице.

Напомним, вечером 16 августа 2021 года выброс химикатов с завода в поселке Рудный накрыл южную часть Екатеринбурга. Жители города жаловались на едкий химический запах, однако специалисты не выявили концентрации вредных веществ.

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