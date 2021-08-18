Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился

Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился
Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился
Сегодня, 16:53Здоровье и экологияФото: страница Алексея Паршукова в Facebook
Информация о том, что врачу-реаниматологу североуральской больницы приходится покупать лекарства для пациентов за свой счет, не нашла подтверждения при проверке со стороны минздрава Свердловской области.

По итогам проверки ЦГБ Североуральска минздрав не нашел нарушений, о которых заявлял местный врач.

Комиссию в медучреждение направил губернатор региона Евгений Куйвашев вчера, 17 августа. Он просил разобраться в ситуации и отметил, что необходимые препараты, о нехватке которых заявлял медик, в области есть.

Напомним, о дефиците дорогостоящих лекарства в больнице Североуральска на своей странице в Facebook написал Алексей Паршуков. Он отметил, что проблема с обеспечением препаратами, возможно, кроется в многомиллионных долгах медицинского учреждения.

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Свердловская областьпроверкабольницаобществоздравоохранениеминздравСевероуральск
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