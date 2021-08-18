Количество привитых от коронавируса свердловчан превысило 1 миллион

Рубеж в 1 миллион вакцинированных от COVID-19 преодолела Свердловская область. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Как отметил губернатор Свердловской области, привито от коронавируса четверть жителей региона. Чем больше людей поставят прививку от коронавируса, тем скорее мы сможем снять надоевшие всем ограничения и зажить нормальной жизнью, написал Куйвашев в соцсетях. Также чиновник отметил, что есть на Среднем Урале и муниципалитеты, где темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Их, по словам Евгения Владимировича, пять. И главам этих городов стоит обратить внимание на проблему, ведь доверие к вакцинации, это доверие и к чиновникам, подчеркнул Куйвашев. Напомним, власти не планируют начинать новый учебный год на Среднем Урале с дистанта. О том, что дети пойдут 1 сентября в школу в обычном режиме, сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Учебный год решили не начинать с дистанта власти Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter