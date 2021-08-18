О влиянии COVID-19 при беременности на новорожденных рассказала уральский врач

О влиянии COVID-19 при беременности на новорожденных рассказала уральский врач
О влиянии COVID-19 при беременности на новорожденных рассказала уральский врач
Сегодня, 13:58Здоровье и экологияФото: 1MI
Перенесенный при беременности коронавирус может нести риски для здоровья новорожденного. Если женщина перенесла инфекцию в последнем триместре, то риск преждевременых родов увеличивается, а если в первом — то возможны аномалии развития у ребенка. Об этом рассказала врач-неонатолог НИИ ОММ Светлана Быкова.

Чаще всего беременные женщины болеют коронавирусом в легкой или средней форме. При этом не всегда это, по словам врача, приводит к плохим исходам для новорожденных, пишет Е1. Однако она отметила, что осложнений у таких детей больше. Это зависит от того, на каком сроке было перенесено заболевание.

Так, по словам Светланы Быковой, если в начале или середине третьего триместра женщина перенесет заболевание в тяжелой форме, то есть риск не доносить ребенка до положенного срока. Кроме того, таким новорожденным требуется часто реанимационная помощь и респираторная поддержка.

Также при перенесении болезни в первом триместре увеличивается риск развития аномалий. Например, по словам врача, наблюдалось у новорожденных повышение частоты повреждения почек. Она отмечает, что все пороки совместимы с жизнью, но диагностированы они должны быть своевременно.

После обследования женщин и детей специалисты выявили, что у матерей мог развиваться после коронавируса гестационный сахарный диабет, а новорожденные страдали от нестабильности сахаров, отеков и нарушений дыхания.

О том, болеют ли дети внутриутробно, Светлана Быкова отвечает, что это не доказано, но некоторые дети рождаются уже с антителами. При этом, предполагается, что это антитела мамы. Однако у детей их уровень оказывался выше.

Специалист отмечает, что даже если ребенок не имеет патологий и на него не повлияла коронавирусная инфекция мамы, ему требуется реабилитация. Прежде всего, неврологическая.

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