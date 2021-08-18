Об отсутствии лекарств вновь сообщила медсестра из больницы Североуральска

Сейчас в больнице Североуральска проходит проверка Минздрава Свердловской области. Одна из сотрудниц рассказала, что врачи пытаются бороться с коронавирусом почти подручными средствами. Раньше медики уже составляли жалобы, тем самым желая добиться получения медикаментов.

Медсестра подчеркнула, что в большинстве отделений отсутствуют необходимые препараты. Ранее, во время работы в «красной» зоне, врачам не доплачивали за риск быть зараженными, а также за переработки. Медик рассказала, что медсестры не раз составляли жалобы в администрацию президента, но те направлялись на проверку в свердловский Минздрав, сообщает Е1. Мы давали пациентам просроченные препараты, часть лекарств покупали с девочками-медсестрами сами,рассказала медик. Она отметила, что прошлая проверка, как и текущая — фикция. Напомним, о дефиците лекарства в больнице Североуральска на своей странице в Facebook сообщил Алексей Паршуков. Он предположил, что проблема с обеспечением препаратами, возможно, кроется в многомиллионных долгах медицинского учреждения. На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска

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