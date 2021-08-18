Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском

Из-за природного пожара в Первоуральском городском округе столицу Среднего Урала затянуло дымом с характерным запахом гари. Смог повис над Екатеринбургом еще вечером 17 августа и не рассеивается до сих пор.

С природным пожаром в менее чем 20 километрах от Екатеринбурга, охватившим к вечеру 17 августа площадь в 40 гектар, боролись порядка 120 спасателей 30 единиц техники. В ночь на 18 августа едким дымом затянуло не только населенные пункты Первоуральского ГО, но и Екатеринбург. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, на случай ухудшения обстановки на территории, охваченной огнем, был подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей, а также развернут пункт временного размещения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Спасатели продолжали тушить пожар ночью. Задымление в Екатеринбурге сохранилось и утром 18 августа. Напомним, предупреждение о смоге действует в Екатеринбурге и всей Свердловской области до конца недели — до 22 августа включительно. Смог окутал Екатеринбург до конца недели

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