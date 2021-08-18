Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском

Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском
Смог накрыл Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском
Сегодня, 09:06Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Из-за природного пожара в Первоуральском городском округе столицу Среднего Урала затянуло дымом с характерным запахом гари. Смог повис над Екатеринбургом еще вечером 17 августа и не рассеивается до сих пор.

С природным пожаром в менее чем 20 километрах от Екатеринбурга, охватившим к вечеру 17 августа площадь в 40 гектар, боролись порядка 120 спасателей 30 единиц техники. В ночь на 18 августа едким дымом затянуло не только населенные пункты Первоуральского ГО, но и Екатеринбург.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, на случай ухудшения обстановки на территории, охваченной огнем, был подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей, а также развернут пункт временного размещения.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели продолжали тушить пожар ночью. Задымление в Екатеринбурге сохранилось и утром 18 августа.

Напомним, предупреждение о смоге действует в Екатеринбурге и всей Свердловской области до конца недели — до 22 августа включительно.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МЧСпожарПервоуральскобществосмогприродный пожарЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы