Смог в Екатеринбурге: превышений ПДК вредных веществ не зафиксировали специалисты

В данный момент принимаются меры к ликвидации крупного природного пожара в Первоуральском городском округе, из-за которого столицу Среднего Урала в ночь на 18 августа накрыло едким дымом с характерным запахом гари.
Специалистами инженерно-химической лаборатории во всех районах города были проведены замеры концентрации вредных веществ. В итоге превышение ПДК зафиксировано не было, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, пить больше воды и кушать овощи и фрукты, богатые витаминами и аминокислотами, а также отказаться от длительных прогулок. А при признаках недомогания и плохом самочувствии обращаться к врачу.
Напомним, смог окутал Екатеринбург вечером 17 августа 2021 года из-за пожара в 20 километрах от города. Огонь охватил территорию в 40 гектаров под Первоуральском.Из-за риска распространения пламени на санаторий «Озеро Глухое», из него были эвакуированы люди. Борьба с пожаром шла всю ночь, однако дым над Екатеринбургом не рассеялся и утром 18 августа. О запахе гари сообщали жители разных районов города.