Смог в Екатеринбурге: превышений ПДК вредных веществ не зафиксировали специалисты

Напомним, смог окутал Екатеринбург вечером 17 августа 2021 года из-за пожара в 20 километрах от города. Огонь охватил территорию в 40 гектаров под Первоуральском.Из-за риска распространения пламени на санаторий «Озеро Глухое», из него были эвакуированы люди. Борьба с пожаром шла всю ночь, однако дым над Екатеринбургом не рассеялся и утром 18 августа. О запахе гари сообщали жители разных районов города.