Пенсионерка из села Петрокаменское торговала суррогатным спиртом

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В отношении 78-летней жительницы села Петрокаменское возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Пенсионерку обвиняют в торговле суррогатным алкоголем.
По материалам следствия, с мая по июнь 2018 года жительница Петрокаменского продавала спиртосодержащую жидкость, которая используется для технических целей. В её состав входил ацетон и прочие токсические примеси.
Когда в дом пожилой женщины пришли правоохранительные органы с обысками, то обнаружили более 2 литров суррогатной продукции.
Как сообщает «Тагильский рабочий», против задержанной возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Максимальным наказанием за торговлю суррогатной продукцией является лишение свободы на срок до 2 лет.
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