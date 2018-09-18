Пенсионерка из села Петрокаменское торговала суррогатным спиртом

По материалам следствия, с мая по июнь 2018 года жительница Петрокаменского продавала спиртосодержащую жидкость, которая используется для технических целей. В её состав входил ацетон и прочие токсические примеси.

Когда в дом пожилой женщины пришли правоохранительные органы с обысками, то обнаружили более 2 литров суррогатной продукции.