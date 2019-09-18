Свердловское Минприроды сможет запрещать строительство экологически опасных объектов

Расширенные полномочия у чиновников появятся после внесения изменений в законы от 2006 года «Об охране окружающей среды» и «О правительстве Свердловской области». Также данную информацию подтвердила спикер ЗакСо региона Людмила Бабушкина. Согласно нововведениям, в городах с повышенным уровнем загрязнения воздуха проект генерального плана города должен будет проходить согласование на предмет негативного воздействия на экологию в случае строительства каких-либо потенциально опасных объектов.

Фактически, как говорят источники издания, с Минприроды должны согласовывать строительство любого завода, трассы, иного объекта, в случае потенциальной опасности министерство может заблокировать строительство.