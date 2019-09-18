Тагильчан предупредили о сильных ливнях в четверг
Сегодня, 14:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Синоптики предупреждают тагильчан об ухудшении погоды 19 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным ФГБУ «Уральское УГМС», в дневные часы 19 сентября в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни.
Возможно подтопление территорий, размывы почвы и дорожного полотна, повреждение линий связи и электропередач, затруднение в работе транспорта.
В случае ЧС — звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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