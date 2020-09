«Это не героизм». В Свердловской области не хватает доноров костного мозга

19 сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. В России праздник стали отмечать с 2019 года. Однако, как оказалось, праздновать пока нечего. В России данный вид донорства практически не развит. А на кону стоят человеческие жизни.

Донорство костного мозга — что это? Костный мозг — это мягкая ткань внутри костей, где образуются новые клетки крови взамен отмирающих. Пересадка костного мозга от здорового донора требуется людям, страдающим заболеваниями крови, к примеру тем, у кого выявили онкологию. Существует два способа забора стволовых клеток костного мозга. Первый и самый распространенный — взять их из крови. Для этого существуют специальные аппараты — сепараторы для разделения компонентов крови. В таком случае предварительно донору на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат, который стимулирует выход гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга в кровь. И их собирают с помощью сепаратора. Сам забор клеток из крови похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Только в данном случае аппарат отбирает из циркулирующей через него крови стволовые клетки, возвращая всё остальное донору. Эта процедура длится несколько часов, в зависимости от того, сколько трансплантата требуется реципиенту. Photo: pixabay.com Бывают ситуации, когда у донора берут не кровь, а сам костный мозг. Для этого донору под наркозом делают шприцем несколько проколов тазовой кости, через которые и берут достаточное количество смеси костного мозга и крови, из которой затем выделяют стволовые клетки. Но обе эти процедуры не несут никакого вреда здоровью донора, которому всё подробно рассказывают и подготавливают к забору. Подбор донора Совместимость костного мозга двух не родных людей — большая редкость, в среднем — один к десяти тысячам. По словам куратора общественного движения доноров костного мозга Кристины Хребтовой, активация донора стоит примерно 400 тысяч рублей. Найти заграничного донора выйдет от 2,5 миллиона рублей, и это не последняя цифра. Когда людям озвучивают такие суммы, они говорят: «Мы не будем там искать, потому что это нереально». И активировать зарубежного донора могут себе единицы,сообщает Кристина Хребтова. Становится понятно, что в России должен быть свой банк доноров, и насчитывать он должен не десятки и не сотни тысяч человек, а миллионы. У нас подборка донора идет, если нам не хватает российских доноров, мы выходим в европейский банк, подбираем. Если в европейском не можем найти, есть выход на мировые банки. Конечно, это финансово затратное дело, потому что подборка одного донора в Европе стоит порядка 30 тысяч евро,заявил пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков. В Свердловской области существуют регистры доноров костного мозга у Областной клинической больницы и у Областной детской клинической больницы. Это виртуальные базы данных, в которые включают людей, кто согласен стать донорами. Пять лет назад на базе Свердловской областной клинической больницы № 1 был создан свой регистр доноров для неродственных пересадок, который входит в состав Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Благодаря этому специалисты больницы буквально в течение нескольких дней могут узнать, есть ли подходящий донор в России или в других странах мира,рассказали TagilCity.ru в медучреждении. Photo: pixabay.com В регистре СОКБ № 1 — более 500 доноров, которые готовы сдать стволовые клек, но это ничтожно мало, особенно учитывая, что вероятность совместимости небольшая. Куратор общественного движения доноров костного мозга Кристина Хребтова на добровольной основе занимается рекрутингом доноров. Девушка сама столкнулась с тяжелой болезнью, справилась с которой благодаря трансплантации костного мозга от донора. По словам Кристины, российский регистр доноров костного мозга безбожно мал. У нас в стране ситуация очень плачевная. Допустим, в Германии, которая меньше Свердловской области, там 9 млн доноров. В нашей стране на всю необъятную всего 140 тысяч. То есть, ситуация у нас катастрофическая, говорит Кристина Хребтова. В чем проблема? Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков говорит, что регистры доноров костного мозга содержатся в рамках планового финансирования медицинских организаций. Узнать размеры финансирования редакции не удалось. Но можно предположить, что суммы небольшие. При этом Минздрав привлечением доноров, а также их подбором не занимается. Весь функционал переложен на медицинские организации. Это их функционал. В том числе по формированию, по расширению этого списка. Но это общероссийская еще программа, мы в ней участвуем, как субъект Российской Федерации, объясняет Константин Шестаков. Photo: pixabay.com Медучреждения занимаются лечением людей. Вероятно, на проведение каких-то масштабных компаний по привлечению доноров нет ресурсов. Заниматься вопросом должны профильные ведомства, имеющие больше рычагов влияния и возможностей. Человек, желающий стать донором, в большинстве случаев даже не представляет куда можно обратиться, чтобы сдать анализы и узнать, подходит он для этого или нет. Если обратиться к примеру тех же европейских стран, где широко развито донорство, там на улицах можно встретить билборды с информацией и призывами к донорству. В России — такие кампании редкость и реализуются только в крупных городах. Журналисту пришлось потратить некоторое время и прибегнуть к помощи интернета, чтобы узнать, как стать донором. Но далеко не все дружны со всемирной паутиной и еще меньше людей готовы тратить время на поиск информации. Данные о донорстве должны быть открыты, доступны. А учитывая рост числа онкологических заболеваний в России — информация должна бросаться в глаза. К сожалению, я мало знаю и о стволовых клетках, и о процедуре самого донорства. Конечно, я очень положительно и уважительно отношусь к донорству, понимаю, что личная активность может подарить здоровье и жизнь. Сама донором я не была. Конечно, немного побаиваюсь процедуры. Но готова стать донором, особенно если узнаю больше информации, делится тагильчанка Ксения Баданина. Большинство россиян, по данным ВЦИОМ, слабо осведомлены о донорстве костного мозга: что-либо слышали по теме — 22%, ничего не слышали и не знают об этом — 61%, затруднились ответить — 17%. При этом, люди соглашаются со стереотипами о донорстве костного мозга — практически половина граждан нашей страны считает, что процедура забора костного мозга опасна для здоровья донора. Photo: pixabay.com Таким образом, помимо доступности информации, нужна еще и масштабная работа с населением. Разъяснения о безопасности процедуры, поддержка потенциальных доноров. Сейчас медорганизации пытаются привлекать к донорству студентов или агитируют на улицах. Но системного подхода нет, а точечный не приносит результатов. Однако, по опыту, в ряде случаев доноры, которые привлечены таким образом, очень ненадёжны. Да, они дают согласие в порыве души, а потом, когда необходимо, их не могут найти. Встречаются среди них и такие, которые потом просто отказываются, говорит врач ОКБ Татьяна Константинова. Как следствие, некоторые тяжелобольные пациенты не дожидаются доноров и умирают. В трансплантации костного мозга в нашей стране ежегодно нуждаются около 10 тысяч человек, но спасти удается только 1,5 тысячи. Цифры пугающие. Российский регистр катастрофически мал, а поиски донора за рубежом слишком длительны и дороги. Начало большого пути Пока Россия делает первые неуверенные шаги к развитию донорства. Наиболее оптимальным решением является создание всероссийского регистра доноров. Это база данных, в которую будут занесены люди, готовы стать донорами. Может быть, их помощь никогда не потребуется. А, может быть, когда-то они спасут жизнь трехлетнему малышу с лейкозом. «Русфонд» получил грант Президента РФ на развитие Национального регистра доноров костного мозга. Цель проекта «Русфонд.Регистр» — развитие отечественной базы потенциальных доноров костного мозга для лечения детей и взрослых с раком крови и наследственными болезнями при помощи трансплантации костного мозга. У Русфонда заключен договор с «Инвитро». Туда может любой человек прийти в любой день сдать столовую ложку крови и через какое-то время он попадет в базу потенциальных доноров и уже с ним могут связаться, и он может спасти чью-то жизнь. Для донора это совершенно бесплатно в любой клинике «Инвитро» или ЦМД по всей стране, говорит Кристина Хребтова. Photo: pixabay.com В Нижнем Тагиле пока только 300 жителей вступили в Российский регистр и стали потенциальными, а кто-то уже реальными донорами костного мозга. Раиса Ермакова стала донором костного мозга для своего сына в сентябре 2019 года: У меня заболел сын… И вот тогда я услышала первый раз о том, что такое костный мозг и его донорство… После процедуры я сдала ещё раз костный мозг для регистра. Брали из тазобедренной, под наркозом. Вечером ушла домой, ничего сложного и страшного не почувствовала. Руслан Рабадангаджиев стал донором костного мозга два года назад. Всё в норме, никаких проблем. Так что смело делайте шаг к добру. Стать донором костного мозга — это не героизм, а просто помощь. Получить более полную информацию о донорстве костного мозга можно в группе Регистр против рака, а также обратиться в ОКБ 1.

