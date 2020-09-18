«Это не героизм». В Свердловской области не хватает доноров костного мозга

Существует два способа забора стволовых клеток костного мозга. Первый и самый распространенный — взять их из крови. Для этого существуют специальные аппараты — сепараторы для разделения компонентов крови. В таком случае предварительно донору на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат, который стимулирует выход гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга в кровь. И их собирают с помощью сепаратора. Сам забор клеток из крови похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Только в данном случае аппарат отбирает из циркулирующей через него крови стволовые клетки, возвращая всё остальное донору. Эта процедура длится несколько часов, в зависимости от того, сколько трансплантата требуется реципиенту.