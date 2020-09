Как в Нижнем Тагиле провести субботник с участием регоператора

Организация субботника — дело непростое. Однако недостаточно пригласить людей и собрать мусор. Важно его и правильно утилизировать. Как устроить субботник с участием регионального оператора TagilCity.ru рассказали в ООО «Компания «Рифей».

За прошлый месяц компания поддержала серию субботников «Не словом, а делом», которые организовали экоактивисты Нижнего Тагила, а также масштабную акцию «Чистая Чусовая России», где участвовали жители города. Кроме того, специалисты «Рифея» лично приняли участие в наведении порядка на территории, прилегающей к Исинскому пруду (Иван-озеро). Для привлечения регионального оператора к участию в субботнике необходимо подать заявку, в которой будут указаны место проведения мероприятия, примерный объем собираемых отходов, а также место их погрузки после сбора, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «Рифей». Там добавили, что чаще всего субботники проводятся в местах массового отдыха на природе — это берега рек и водоемов, близлежащие к городу лесные массивы. При этом все расходы, связанные с вывозом мусора, несет непосредственно организатор. Однако компания идет навстречу волонтерам и оказывает поддержку в плане транспортировки отходов. При этом за услугой можно обратиться и к другой компании, которая имеет лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Оплата производится по рыночной стоимости услуг по утилизации и транспортировке отходов. Это обусловлено тем, что собранный в ходе субботника мусор, как правило, смешанный и содержит не только ТКО, но и иные отходы. Количество собираемых волонтерами отходов всегда разное. Это зависит от многих факторов: количества участников, их вовлеченности в процесс, степени загрязненности места, где проходит экологическая акция. Минимальный объём, который оправдывает привлечение спецтехники для транспортировки отходов — семь-восемь кубических метров или 60-70 стандартных 120-литровых мешков для сбора мусора, рассказали в пресс-службе. Напомним, в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные планируется два экологических субботника. Один организует отделение «Молодой Гвардии Единой России». Мероприятие состоится 19 сентября. Сбор объявлен около дома на улице Фрунзе, 26 в 12.00. Планируется прибрать прилегающую к парку Народному территорию, рядом с ТЦ «Мегамарт». Второй субботник организуют экоактивисты. Он пройдет 20 сентября. Сбор участников будет организован в 10.00 у гостиницы «Тагил» по адресу ул. Садовая, 4. Порядок активисты решили навести на берегу Валегинского пруда.

