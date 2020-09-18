Как в Нижнем Тагиле провести субботник с участием регоператора

При этом все расходы, связанные с вывозом мусора, несет непосредственно организатор. Однако компания идет навстречу волонтерам и оказывает поддержку в плане транспортировки отходов. При этом за услугой можно обратиться и к другой компании, которая имеет лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Оплата производится по рыночной стоимости услуг по утилизации и транспортировке отходов. Это обусловлено тем, что собранный в ходе субботника мусор, как правило, смешанный и содержит не только ТКО, но и иные отходы.