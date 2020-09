Нижний Тагил получил более 45 тысяч доз вакцины от гриппа

В поликлиники Нижнего Тагила поступило 45,6 доз вакцины против гриппа при этом прививки поставить требуется 222 тысячам горожан. Об этом на заседании штаба по прививочной компании заявил замначальника местного отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.

В общей сложности в Горнозаводской округ поступило более 76 тысяч доз вакцины. Это почти третья часть от необходимого количества. Медучреждения Нижнего Тагила получили 19 749 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» и 25 904 инъекций взрослой вакцины «Флю-М». Из общего числа полученных доз израсходована почти треть. Прививки поставили 17 587 горожан. При этом разворачивать мобильные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле не планируется. Об этом сказал мэр Владислав Пинаев. Он уточнил, что точки в основном ставятся в городах-миллионниках. В Нижнем Тагиле достаточно поликлиник. За последнюю неделю в городе было выявлено 848 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 18%. Кроме того, выявлено 198 случаев пневмонии. Большинство из них являются коронавирусными. Этот показатель в два раза выше среднеобластного значения. 90% больных были госпитализированы, у 3,6% из них течение болезни тяжелое, у 4% — легкое, у остальных состояние расценивается как средней тяжести.

