Нижний Тагил получил более 45 тысяч доз вакцины от гриппа

В общей сложности в Горнозаводской округ поступило более 76 тысяч доз вакцины. Это почти третья часть от необходимого количества.
Медучреждения Нижнего Тагила получили 19 749 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» и 25 904 инъекций взрослой вакцины «Флю-М». Из общего числа полученных доз израсходована почти треть. Прививки поставили 17 587 горожан.
При этом разворачивать мобильные пункты вакцинации в Нижнем Тагиле не планируется. Об этом сказал мэр Владислав Пинаев. Он уточнил, что точки в основном ставятся в городах-миллионниках. В Нижнем Тагиле достаточно поликлиник.
За последнюю неделю в городе было выявлено 848 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 18%. Кроме того, выявлено 198 случаев пневмонии. Большинство из них являются коронавирусными. Этот показатель в два раза выше среднеобластного значения. 90% больных были госпитализированы, у 3,6% из них течение болезни тяжелое, у 4% — легкое, у остальных состояние расценивается как средней тяжести.