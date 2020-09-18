Нижний Тагил получил более 45 тысяч доз вакцины от гриппа

За последнюю неделю в городе было выявлено 848 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 18%. Кроме того, выявлено 198 случаев пневмонии. Большинство из них являются коронавирусными. Этот показатель в два раза выше среднеобластного значения. 90% больных были госпитализированы, у 3,6% из них течение болезни тяжелое, у 4% — легкое, у остальных состояние расценивается как средней тяжести.