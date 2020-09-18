Новая партия урановых «хвостов» отправилась на Урал из Германии

Новая партия урановых «хвостов» отправилась на Урал из Германии

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Новоуральск отправили предпоследнюю партию урановых «хвостов» из Германии, сообщает Е1.

16 сентября из Амстердама вышло судно «Михаил Дудин», на его борту находится груз урановых «хвостов». По данным Greenpeace, конечным пунктом доставки станет Новоуральск.

Это рейс должен стать предпоследним.

По словам представителя Greenpeace Рашида Алимова, атомщики постоянно приводят аргумент о том, что они перерабатывают урановые «хвосты» и возвращают в Германию, а не захоранивают. Все равно отходы от переработки остаются в России.

На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске отходы складируются под открытым небом в контейнерах.

Напомним, что в июне 2020 года на Урал отправили состав с 600 тоннами радиоактивных отходов из Германии.

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