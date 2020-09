У главы департамента внутренней политики Свердловской области Антона Третьякова был выявлен коронавирус, сообщает E1 со ссылкой на источники в правительства.

На данный момент сотрудники департамента отправлены на карантин. Напомним, несколько высокопоставленных чиновников Свердловской области уже переболели коронавирусом. Среди них депутат Госдумы Дмитрий Ионин, а также министр сельского хозяйства Михаил Дегтярев. Последний скончался в больнице. Свердловский министр сельского хозяйства Дегтярев скончался от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter