В Нижнем Тагиле ГДДЮТ закрыт на карантин из-за коронавируса

Заведение закрыли до 28 сентября. Директор ГДДЮТ Оксана Михневич сообщила, что у двух педагогов подтвержден коронавирус, еще двое находятся на лечении с пневмонией. 11 контактировавших с больными ждут результатов анализов на коронавирус.