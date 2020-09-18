В Нижнем Тагиле ГДДЮТ закрыт на карантин из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле ГДДЮТ закрыт на карантин из-за коронавируса

Сегодня, 21:19Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле закрыли Городской дворец детского и юношеского творчества. У двух педогогов подтвердили COVID-19, пишет V-Tagile.

Заведение закрыли до 28 сентября. Директор ГДДЮТ Оксана Михневич сообщила, что у двух педагогов подтвержден коронавирус, еще двое находятся на лечении с пневмонией. 11 контактировавших с больными ждут результатов анализов на коронавирус.

В понедельник ожидаются результаты тестов на COVID-19, тогда будет принято дальнейшее решение. Директор дворца считает, что коллектив готов к работе, в наличии антисептические средства и защитные маски, помещения обрабатываются антисептическим раствором.

Напомни, в Нижнем Тагиле на карантин закрыли класс школы №32. У ученика была выявлена коронавирусная инфекция.

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