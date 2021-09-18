Предупреждение о сильном ветре продлено на Среднем Урале

В региональном МЧС напоминают, что во время такой погоды рекомендуется безопасно обращаться с огнем. Не следует подходить к легким строениям, мостам, деревьям и линиям электропередач. Опасность могут представлять и строящиеся здания.
Также ветер мешает проведению работ на открытом воздухе и на высоте. Водителям транспортных средств рекомендуется не ставить машины вблизи деревьев и рекламных щитов.
Напомним, 18 сентября на территории Свердловской области местами ожидается порывистый ветер и мокрый снег.