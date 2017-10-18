Частная стоматология подаст в суд на тагильчанку за клевету

Врачи-стоматологи утверждают, что видят девушку в первый раз, и, соответственно, она у них не лечилась.





Ведется журнал записей пациентов. В день у меня по 15-20 человек проходят. Но нигде не было этой фамилии. Говорила, что была здесь 19-го, но мне говорила, что была здесь шесть месяцев назад. Кому надо было такое сделать, чтобы оклеветать? -- Улугбек Назаров, стоматолог.



Девушка, по её словам, оплатила лечение в 20 тысяч рублей. Вскоре решила вернуть подоходный налог и обратилась к медикам за предоставлением договора. Выдавать бумагу ей не стали, передает ОТВ, а на руках у девушки лишь бесполезная в юридическом плане квитанция об оплате.

У меня даже мысли не возникало, что мне по окончании всех услуг вообще никаких документов не выдадут. Даже элементарно по гарантийным срокам я у них уточнила, гарантия выдается или нет, на что мне ответили: спрашивайте у доктора. А у вас разве нет карточки, где все прописывается, устанавливаются сроки? Мне сказали – нет, -- поделилась Анастасия.

В клинике утверждают, что документы поддельные, несоответствующие стандартам стоматологии. Тем не менее, Анастасия не идёт на попятную, она уже написала заявление в полицию и Роспотребнадзор. То же самое намерены сделать и представители клиники, которые винят тагильчанку в клевете и испорченной репутации.