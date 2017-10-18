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Новости Нижнего Тагила

Осеннее похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле

18 октября 2017, 09:30Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,дождь,осень
Синоптики Свердловской области пообещали, что со среды, 18 октября, в регионе погода начнёт меняться не в лучшую сторону. Так, ожидаются регулярные дожди с мокрым снегом.

В минувший вторник было достаточно солнечно и тепло. В остальные дни недели такой погоды не предвидится. К вечеру в Нижнем Тагиле уже выпали осадки.

С каждым днём в городе и регионе температура будет опускаться. Так, к пятнице обещают не выше +4-6 градусов по шкале Цельсия.

К сожалению, тёплая погода придёт на Урал только весной. Теперь нужно теплее одеваться, доставать зонты и проводить профилактику простуды.

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Погода в Нижнем Тагиле
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Свердловская область
Нижний Тагил
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