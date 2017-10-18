Осеннее похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле

В минувший вторник было достаточно солнечно и тепло. В остальные дни недели такой погоды не предвидится. К вечеру в Нижнем Тагиле уже выпали осадки.



С каждым днём в городе и регионе температура будет опускаться. Так, к пятнице обещают не выше +4-6 градусов по шкале Цельсия.



К сожалению, тёплая погода придёт на Урал только весной. Теперь нужно теплее одеваться, доставать зонты и проводить профилактику простуды.