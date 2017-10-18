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Новости Нижнего Тагила

Роспотребнадзор Нижнего Тагила проверит «Райт» из-за курения поваров у мусорных баков (ФОТО)

18 октября 2017, 18:10Добавить новость
Нижний Тагил,Роспотребнадзор,курение,мусор,Райт,улица Юности,Вагонка,санпин,Монетка,повара,торговый центр
Представители Роспотребнадзора Нижнего Тагила рассказали о допущенных сотрудниками торгового центра «Райт» нарушениях и выразили готовность принять необходимые меры реагирования.

Согласно санитарным правилам, работники общественного питания должны тщательно мыть руки и приступать к работе только в чистой санитарной одежде. Выход на улицу в санитарной одежде, не важно, чепчик ли это, халат или штаны, приводит к загрязнению этой одежды. Такие действия нарушают санитарные правила для организаций общественного питания (СП 2.3.6.1079-01), а именно пункт 13.4, -- рассказала журналистам TagilCity.ru начальник отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Нижнего Тагила Ирина Кузьмина.

 

Нижний Тагил,Роспотребнадзор,курение,мусор,Райт,улица Юности,Вагонка,санпин,Монетка,повара,торговый центр


Также специалисты отметили, что мусорные баки, рядом с которыми курили повара «Райта», тоже установлены с нарушениями.

 

Все мусорные контейнеры предприятий общественного питания должны быть с крышками. На фотографии только один из них чем-то накрыт. Фанерой, предположительно. Согласно правилам, они не должны стоять вот так на дороге, они должны устанавливаться на бетонную площадку и быть огорожены сеткой с трёх сторон, -- отметили специалисты Роспоребнадзора Нижнего Тагила. 

 

Нижний Тагил,Роспотребнадзор,курение,мусор,Райт,улица Юности,Вагонка,санпин,Монетка,повара,торговый центр

Фото: 17 октября, 2017 г.


Редакция TagilCity.ru направила письма в инстанции по поводу зафиксированных нарушений. Информация о принятых мерах будет опубликована по окончании проверки. 

 

Нижний Тагил,Роспотребнадзор,курение,мусор,Райт,улица Юности,Вагонка,санпин,Монетка,повара,торговый центр
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