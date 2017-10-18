Штрафы за незаконную добычу рыбы в России вырастут в 20 раз

Штрафы за незаконную рыбную ловлю будут увеличены по предложению Минсельхоза. Соответствующее предложение министерские чиновники внесли на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.



Как сообщают «Известия», после внедрения новых штрафов за ловлю одной кеты браконьеры будут платить 2009 рублей (в 3,5 раза больше), 1 килограмм белуги будет стоить 82, 2 тыс. рублей (вместо 8, 35 тыс. рублей). Штраф за уничтожение морского котика вырастет в 3 раза – с 13 до 35,62 тыс. рублей.



Чиновники предлагают, чтобы суммарно штрафы увеличились в 20 раз. Причиной внедрения новых санкции стала активизация браконьеров.