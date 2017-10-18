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Новости Нижнего Тагила

Штрафы за незаконную добычу рыбы в России вырастут в 20 раз

18 октября 2017, 23:05Добавить новость
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Минсельхоз подготовил проект, в котором предложил увеличить штрафы за рыбное браконьерство. Теперь нарушители закона о рыбной ловле будут платить в 20 раз больше.

Штрафы за незаконную рыбную ловлю будут увеличены по предложению Минсельхоза. Соответствующее предложение министерские чиновники внесли на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

Как сообщают «Известия», после внедрения новых штрафов за ловлю одной кеты браконьеры будут платить 2009 рублей (в 3,5 раза больше), 1 килограмм белуги будет стоить 82, 2 тыс. рублей (вместо 8, 35 тыс. рублей). Штраф за уничтожение морского котика вырастет в 3 раза – с 13 до 35,62 тыс. рублей.

Чиновники предлагают, чтобы суммарно штрафы увеличились в 20 раз. Причиной внедрения новых санкции стала активизация браконьеров.

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