| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Незаконные выбросы «ЕВРАЗ Ванадий Тула» стали причиной прокурорской проверки

18 октября 2017, 17:00Добавить новость
Тула,прокуратура,проверка,охрана окружающей среды,загрязение,нарушение,вредные вещества,Евраз,ЕВРАЗ Валадий Тула

На «ЕВРАЗ Ванадий Тула» была проведена прокурорская проверка.

В ходе проверки работники тульской природоохранной прокуратуры обнаружили различные нарушения. Так, «ЕВРАЗ Ванадий Тула», не имея на то соответствующих нормативов и лицензии, осуществляло деятельность с отходами от I до IV класса опасности. Предприятие не вело мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, окружающей среды и подземных вод.

 

Также, на территории «ЕВРАЗ Ванадий Тула» обнаружено несанкционированное накопление отходов различного вида.

 

По факту обнаруженных нарушений директору предприятия внесено представление. Помимо этого, прокуратурой вынесены постановления о возбуждении нескольких административных дел в отношении должностных лиц «ЕВРАЗ Ванадий Тула», пишет «Московский Комсомолец-Тула».

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Плата за дождь и снег появилась в коммунальных счетах в Берёзовском (ФОТО)
сегодня, 09:00
1 5
Опасные пешеходные переходы в Сысерти будут отремонтированы по решению суда
вчера, 15:00
0 0
Прокуратура начала проверку после выхода сюжета на Первом канале о зеленой воде в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
10 октября, 09:00
6 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 182
Подписаться на новости