Незаконные выбросы «ЕВРАЗ Ванадий Тула» стали причиной прокурорской проверки

На «ЕВРАЗ Ванадий Тула» была проведена прокурорская проверка.

В ходе проверки работники тульской природоохранной прокуратуры обнаружили различные нарушения. Так, «ЕВРАЗ Ванадий Тула», не имея на то соответствующих нормативов и лицензии, осуществляло деятельность с отходами от I до IV класса опасности. Предприятие не вело мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, окружающей среды и подземных вод.

Также, на территории «ЕВРАЗ Ванадий Тула» обнаружено несанкционированное накопление отходов различного вида.

По факту обнаруженных нарушений директору предприятия внесено представление. Помимо этого, прокуратурой вынесены постановления о возбуждении нескольких административных дел в отношении должностных лиц «ЕВРАЗ Ванадий Тула», пишет «Московский Комсомолец-Тула».