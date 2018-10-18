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Комбинат по обогащению урана в Новоуральске осуществлял незаконные выбросы в воздух
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комбинат по обогащению урана в Новоуральске осуществлял незаконные выбросы в воздух

Сегодня, 10:49Здоровье и экология
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