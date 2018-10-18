МУПы Свердловской области понесут ответственность за загрязнение окружающей среды

По результатам проверки прокуратуры Свердловской области, были выявлены грубые нарушения водного законодательства в деятельности ППМУП «Водоканал» в Первоуральске, МУП «ЖКХ» в Атиге, МУП БВКХ «Водоканал» в Березовском, МУП «Горкомсети» в Сухом Логу и МУП в Бисерти.

Указанные организации осуществляли сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Также установлено, что предприятия ЖКУ рабочего поселка Бисерть и ЖКХ Атига не имели документов, разрешающих сброс сточных вод.

В результате, прокуратура направила представления в адрес руководителей предприятий об устранении нарушений законодательства. Помимо этого, пять должностных лиц, допустивших данные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности. Вынесено 14 постановлений о возбуждении административных дел.