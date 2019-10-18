В Нижнем Тагиле от гриппа привились около 26% жителей
Сегодня, 14:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Замначальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Нижнем Тагиле Ольга Котова сообщила, что в городе пока не зафиксировано ни одного случая гриппа, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам специалиста, эпидситуация стабильна, за минувшую неделю зафиксировано 1,7 тысяч обращений, случаев гриппа среди них нет. В настоящий момент от гриппа привились порядка 26% граждан, при этом в медучреждениях достаточно вакцины, прививки тагильчане могут поставить бесплатно.
Однако медики отмечают рост числа заболевших пневмонией, за прошлую неделю такой диагноз поставлен 99 обратившимся. Больше всего обращений зафиксировано в Тагилстроевском районе.
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