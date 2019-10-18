В Нижнем Тагиле от гриппа привились около 26% жителей

По словам специалиста, эпидситуация стабильна, за минувшую неделю зафиксировано 1,7 тысяч обращений, случаев гриппа среди них нет. В настоящий момент от гриппа привились порядка 26% граждан, при этом в медучреждениях достаточно вакцины, прививки тагильчане могут поставить бесплатно.