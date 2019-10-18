В Нижнем Тагиле жители смогут пройти экспресс-проверку здоровья
Сегодня, 17:31Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 октября в Нижнем Тагиле площади у КДК«Современник» с 11:00 до 18:00 пройдёт акция «Территория здоровья», где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику, сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция проводится при поддержке Минздрава Свердловской области. Горожан приглашают пройти бесплатную флюорографию, экспресс-тест на ВИЧ, сдать анализ для определения уровня сахара в крови, получить консультацию у гинеколога и уролога.
Кроме того, в «Кардиопосте» можно будет бесплатно измерить артериальное давление, проконсультироваться по профилактике сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, гиподинамии. Также сем желающим дадут рекомендации по здоровому образу жизни.
В здании Нижнетагильского филиала областного медицинского колледжа на проспекте Ленина, 27 с 11:00 до 13:00 пройдут мастер-классы для взрослых и детей, а на площади перед КДК состоится концертная программа.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей