В Нижнем Тагиле жители смогут пройти экспресс-проверку здоровья

Акция проводится при поддержке Минздрава Свердловской области. Горожан приглашают пройти бесплатную флюорографию, экспресс-тест на ВИЧ, сдать анализ для определения уровня сахара в крови, получить консультацию у гинеколога и уролога.

Кроме того, в «Кардиопосте» можно будет бесплатно измерить артериальное давление, проконсультироваться по профилактике сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, гиподинамии. Также сем желающим дадут рекомендации по здоровому образу жизни.